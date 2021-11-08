Автомобильный портал Motorpage
8 ноя 2021

В Kia продемонстрировали силуэт нового кроссовера

В Kia продемонстрировали силуэт нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Корейский производитель продолжает развивать свою линейку электромобилей EV. На данный момент у компании  представлено две модели с данным индексом – это компактные кроссоверы EV6 и EV6 GT

Сейчас же речь пойдет про модель EV9, которая станет самой большой в линейке. Судя по фотографии, автомобиль очень похож на внедорожник Mohave. Впрочем, все подробности мы узнаем уже совсем  скоро – премьера машины состоится уже 11 числа.

По предварительной же информации автомобиль построят на масштабируемой платформе E-GMP, разработанной специально для машин с полностью электрическими силовыми установками. Что касается силовых установок, то она будет двухмоторной. Предполагаемая мощность -325 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Xceed

На российский рынок выходит обновленный Kia Xceed

29 октября 2021
Kia EV6 (2022)

Продажи нового KIA EV6 начнутся уже в следующем году

20 октября 2021
Kia Sorento 2021 салон

В Россию приехал обновленный Kia Sorento

15 октября 2021

Kia Sorento превратили в раллийный внедорожник

13 октября 2021

В Калининграде началось производство обновленного Kia Ceed

11 октября 2021
Kia K5

Стартовали продажи обновленного Kia K5

08 октября 2021

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Outback - subaru outback (2020) больше, чем кроссовер, лучше, чем кроссовер Тест драйв
08 ноября 2021

Subaru Outback
"Больше, чем кроссовер, лучше, чем кроссовер"
Geely Atlas - geely atlas pro (2021) что изменила в geely atlas приставка pro
Тест драйв
05 ноября 2021

Geely Atlas
"Что изменила в Geely Atlas приставка Pro"
Hyundai Creta - hyundai creta (2021) удивив внешностью, hyundai creta порадовала интеллектом
Тест драйв
03 ноября 2021

Hyundai Creta
"Удивив внешностью, Hyundai Creta порадовала интеллектом"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"

Написано новостей:

2 9 4 1 7