В Kia продемонстрировали силуэт нового кроссовера

Корейский производитель продолжает развивать свою линейку электромобилей EV. На данный момент у компании представлено две модели с данным индексом – это компактные кроссоверы EV6 и EV6 GT

Сейчас же речь пойдет про модель EV9, которая станет самой большой в линейке. Судя по фотографии, автомобиль очень похож на внедорожник Mohave. Впрочем, все подробности мы узнаем уже совсем скоро – премьера машины состоится уже 11 числа.

По предварительной же информации автомобиль построят на масштабируемой платформе E-GMP, разработанной специально для машин с полностью электрическими силовыми установками. Что касается силовых установок, то она будет двухмоторной. Предполагаемая мощность -325 лошадиных сил.