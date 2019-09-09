В Kia рассказали о новинках для России

Корейский производитель запланировал две важные премьеры для российского рынка в 2020 году — клиентам предложат компактный кроссовер Seltos и большой внедорожник Mohave

Компания Kia собирается привезти в Россию в следующем году два новых кроссовера. Об этом сообщает портал Autonews.ru, со ссылкой на представителей марки. Так, в 2020 г. на российском рынке появится компактный кроссовер под названием Seltos. Новинка построена на модульной платформе К2. Это же шасси уже используют хэтчбек Ceed и кроссовер Soul нового поколения. В модельном ряду бренда машина расположится между Soul и Sportage. К сожалению, на данный момент неизвестно- какие силовые агрегаты войдут в моторную линейку. На данный момент Seltos оснащается двумя бензиновыми моторами объемом 1.6 и 2.0 литра. Также автомобилю положен и дизельный агрегат.

Еще одной премьерой следующего года станет большой кроссовер Mohave нового поколения, который уже дебютировал в Южной Корее. Все технические характеристики автомобиля для российского рынка пока держатся в секрете. В домашнем регионе новый Kia Mohave доступен с безальтернативным трехлитровым турбодизелем V6, развивающим 260 л. с. и 560 Н•м крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом».