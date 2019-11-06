В Kia скрестили автомобиль и летающую тарелку

Компания Kia представила концепт-кар Futuron с дизайном НЛО. Однако, помимо дизайна автомобиль обладает четырьмя двигателями и автопилотом

Компания Kia представила концептуальный кроссовер Futuron, призванный дать представление об электромобилях будущего. Кроссовер получил сплошное панорамное остекление кабины, что дает отсылку к «НЛО и летающим тарелкам». Космическая тема также прослеживается в необычных линиях кузова и особой передней и задней светодиодной оптике, названной Star Cloud.

В движение Kia Futuron приводят четыре электрических агрегата, установленные в колесах. Автомобиль получил систему автономного управления, работающую на базе комплекса оптических сенсоров LIDAR. Любопытно, что автопилот соответствует четвертому уровню — электроника способна вести машину полностью самостоятельно.