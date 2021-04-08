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8 апр 2021

В Kia заявили, что Россия не готова к электрокарам

В Kia заявили, что Россия не готова к электрокарам
Автор фото: фирма-производитель

В конце месяца корейский производитель показал свой новый электрический кроссовер EV6. Он, в свою очередь, построен на платформе  E-GMP. На ней, в свою очередь, базируется и электрический кроссовер Hyundai – Ioniq5. Он, к слову, будет продаваться и на российском рынке, однако электромобиля Kia нам не видать – на то есть причины!

В Kia заявляют, что наш рынок попросту не готов к появлению на нем электромобилей.  Нет ни нормальной инфраструктуры (даже в столице) ни каких-либо значимых мер по стимулированию спроса.  Все это приводит к тому, что электромобиль до сих пор остается неудобной и дорогой машиной – фактически игрушкой для богатых.

В то же время корейцы заявляют, что, мол, спрос на электромобили все-таки есть. Правда, концентрируется он лишь в столице, да в паре крупных городов вроде Санкт-Петербурга, Казани или Уфы.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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