Благодаря переносу производства в КНР, удалось существенно снизить цены на автомобиль – предыдущий кроссовер Kia Sorento Prime оценивается в 2 млн рублей по нынешнему курсу, а цена нового Kia KX7 составляет в «Поднебесной» около 1,5 млн

Новинка выглядит заметно современнее. Она получила оригинальный интерьер и достойное для кроссовера такого класса базовое оснащение: ESP, 2 подушки безопасности, задние датчики парковки, а также полноразмерное запасное колесо. Под капотом базовой Kia KX7 бензиновый атмосферный двигатель Nu 2.0 GDI мощностью 163 л.с. и 6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод на передние колеса.

Также для Kia KX7 предусмотрены атмосферный двигатель Nu 2.4 GDI мощностью 188 л.с. и четырехцилиндровый двигатель с турбонагнетателем 2.0 T-GDI мощностью 241 л.с. В сочетании с «турбочетверкой» доступен полный привод. Версия Lux оценивается в 2 320 000 рублей (в пересчете по курсу), в которой доступны боковые и оконные подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, ксеноновые фары, полный электропакет и навигация с 8-дюймовым сенсорным экраном. В качестве опции предлагается еще и кожаная отделка салона.

К слову, Kia KX7, продающийся в России под названием Sorento Prime, сегодня выпускается на калининградском заводе «Автотор» и в будущем, вслед за китайским собратом, может получить такие же обновления.