В Корее состоялась премьера флагманского седана Kia K9

В Корее состоялась премьера обновленного флагманского седана K9, которая знакома нам как К900

Современное поколение Kia K9 представлено на рынке с апреля 2018 года. Обновления 2021 года направлены на улучшение потребительских качеств флагманского седана. Автомобиль получил обновленный комплекс систем помощи водителю Drive Wise, новейшую информационно-развлекательную систему с возможностями голосового управления. Более современным и стильным стал облик седана, обновлен интерьер, повышен ездовой комфорт и улучшена шумоизоляция. Впервые в сегменте предлагается функция идентификации водителя по отпечатку пальца, с автоматической активацией соответствующего профиля пользователя. В этом профиле хранятся заранее заданные предпочитаемые настройки пользователя: положение кресел, значение климат-контроля и так далее.

В техническом плане же ничего не изменилось. На рынке Кореи обновленный Kia K9 предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей: 3,3 л с турбонаддувом или 3,8 л. На российском рынке автомобиль представлен с мотором 3.3, который развивает 249 лошадиных сил.