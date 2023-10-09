Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2023

В Мексике дебютировал обновленный Kia K3 в кузове кросс-хэтч

В Мексике дебютировал обновленный Kia K3 в кузове кросс-хэтч
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia представила новый хэтчбек Kia K3 для мексиканского рынка. После начала продаж автомобиль полностью вытеснит Kia Rio

Автомобиль выделяется современным стильным дизайном с узкой фирменой решеткой радиатора, массивными бамперами и светодиодными фарами выполненными в форме бумерангов. Задние фонари соединяются между собой по всей ширине багажной двери. Теперь оснащение включает 17-дюймовые колесные диски, но доступны они только в самых дорогих комплектациях. Внутри устанавливается усовершенствованная мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов.

Силовая установка полностью унифицирована с версией Kia K3 в кузове седан, которая дебютировала чуть ранее. Автомобиль получил на выбор бензиновые “атмосферники” объемами 1,6 л. или 2,0 л. Мощность - 123 л.с. и 152 л.с. соответственно. Трансмиссия - 6-ступенчатая “механика” (штатная для базового мотора) и 6-ступенчатый “автомат” (доступен для всех моторов). Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Sportage

Kia Sportage доступен для покупки в России

20 сентября 2023
Kia Pegas

Kia Pegas теперь доступен в России

06 сентября 2023
Kia Rio

Kia Rio лишится американского рынка

24 августа 2023
Kia Sorento

Дебютировал обновленный Kia Sorento

17 августа 2023

Российский офис Kia переехал в Казахстан

17 августа 2023
Kia Tasman

Новый пикап Kia Tasman

17 августа 2023

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика» Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения
Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 0 1