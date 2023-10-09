В Мексике дебютировал обновленный Kia K3 в кузове кросс-хэтч

Компания Kia представила новый хэтчбек Kia K3 для мексиканского рынка. После начала продаж автомобиль полностью вытеснит Kia Rio

Автомобиль выделяется современным стильным дизайном с узкой фирменой решеткой радиатора, массивными бамперами и светодиодными фарами выполненными в форме бумерангов. Задние фонари соединяются между собой по всей ширине багажной двери. Теперь оснащение включает 17-дюймовые колесные диски, но доступны они только в самых дорогих комплектациях. Внутри устанавливается усовершенствованная мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов.

Силовая установка полностью унифицирована с версией Kia K3 в кузове седан, которая дебютировала чуть ранее. Автомобиль получил на выбор бензиновые “атмосферники” объемами 1,6 л. или 2,0 л. Мощность - 123 л.с. и 152 л.с. соответственно. Трансмиссия - 6-ступенчатая “механика” (штатная для базового мотора) и 6-ступенчатый “автомат” (доступен для всех моторов). Привод исключительно передний.