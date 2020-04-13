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13 апр 2020

В Москве состоялась церемония передачи автомобилей KIA волонтерам Акции #МыВместе

В Москве состоялась церемония передачи автомобилей KIA волонтерам Акции #МыВместе
Автор фото: фирма-производитель

KIA Motors Russia & CIS передала в распоряжение волонтеров Акции 16 автомобилей из корпоративного парка

Автомобили будут использоваться для перемещения волонтеров акции #МыВместе, доставки продуктов, хозяйственных товаров и предметов первой необходимости и оказания помощи людям, которые сейчас находятся дома в самоизоляции, и нуждаются в такой помощи. Парк автомобилей будет распределен по четырем регионам с наибольшим спросом на транспорт: Москве, Московской, Калужской и Владимирской области. Кроме того, дилеры KIA в других регионах России также присоединяются к Акции, и предоставляют свои автомобили для волонтеров.

#МыВместе – акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса, направленная на разностороннюю поддержку людей находящихся во временной изоляции, стартовала в конце марта. Ее организаторами выступили единая информационная система «Добровольцы России», движение «Общероссийский народный фронт», «Ассоциация волонтерских центров» и волонтерское движение «Волонтеры-медики».

При написании новости использовалась информация:
KIA

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