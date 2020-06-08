В Россию едет Kia K5

Москва, 5 июня 2020 – KIA Motors Russia & CIS сообщает о том, что завершилась российская сертификация нового KIA K5, который прошел все испытания, предусмотренные при оформлении «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС)

K5 – новое глобальное имя для седана бизнес-класса от KIA. В России в настоящий момент в этом сегменте представлен седан Optima. Решение о смене названия обусловлено изменениями в стратегии развития бренда, а также новым вектором развития дизайна самой модели. К5 отличается стремительным силуэтом, напоминающим фастбек. По заявлению производителя, он является одним из наиболее изящных седанов за всю историю марки

В соответствии с глобальной стратегией KIA, для России были подготовлены спецификации, наиболее соответствующие запросам и вкусам местных автомобилистов. На российском рынке новый седан будет предлагаться с двумя бензиновыми силовыми установками. Первый двигатель - двухлитровый, мощностю 150 л. с, агрегатируется с 6 ступенчатой автоматической коробкой передач. Второй двигатель 2.5 GDI развивает мощность 194 л. с. и крутящий момент 246 Нм, агрегатируется с 8 ступенчатой автоматической коробкой передач. Все версии KIA K5 на российском рынке имеют передний привод.