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1 фев 2019

Ждем Mohave

Ждем Mohave

Несмотря на появление на рынке нового кроссовера Telluride, руководство Kia, по всей вероятности, не собирается отказываться от легендарной модели Mohave, иначе как можно  объяснить появление таинственного кроссовера, который попал в шпионские объективы

Да, всем казалось, что Telluride заменит Mohave, ибо последний был уже далеко не первой свежести.  Шутка ли, автомобилю уже одиннадцать лет,  и каких-либо серьезных изменений за весь жизненный цикл с ним не происходило. В общем, ветерана уже давно пора отправлять на покой, однако в Kia решили этого не делать и, возможно, нас скоро ждет новое поколение Mohave.

Во всяком случае,  именно так  зарубежные издания называют автомобиль, который попался в шпионские объективы. Сообщается, что в новой ипостаси автомобиль сохранит рамную платформу своего предшественника, которая, правда, будет модернизирована, Mohave получит новый экстерьер, интерьер, а также современные системы безопасности.

Интересно, как будут обстоять дела с моторной линейкой. Есть предположение, что автомобиль получит старые моторы, правда с доработками. Одним из кандидатов «на прописку» под капотом может стать  3,6-литровый бензиновый V6 мощностью 333 л.с. (такой мотор с 2016 года ставят на Genesis G80).

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Drom, motor1

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