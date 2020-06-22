Автомобильный портал Motorpage
22 июн 2020

Kia выпустит электрическую версию кроссовера Kia Seltos

Kia выпустит электрическую версию кроссовера Kia Seltos
Автор фото: фирма-производитель

В Сети появилась информация о том, что KIA готовит Seltos в электрическом варианте EV

Индийское издание IndianAutosblog выяснило, что новый эклектический KIA Seltos EV появился в таблице новинок, которые запланированы к выпуску во втором квартале 2020 года. Вероятнее всего, электрический KIA Seltos EV будет предлагаться эксклюзивно на китайском авторынке и может стать новой генерацией актуального KIA KX3 EV. Технические характеристики модели пока скрыты. Стоит напомнить, что актуальный KIA KX3 EV приводится в движение 110-сильным электродвигателем, который питается от литий-ионного аккумулятора на 45,2 кВт*ч, который обеспечивает запас хода до 300 км на одном заряде. Предельная скорость электромобиля ограничена на отметке 150 км/ч, а масса автомобиля составляет 1650 кг.

Эксперты предполагают, что Seltos EV может получить базовую и «дальнобойную» модификации. Вариация с большим запасом хода может быть оборудована 184-сильным электрическим агрегатом от нового седана Elantra EV и аккумуляторной батареей на 56,5 кВт*ч, обеспечивающей запас хода до 500 километров. Производство электрического Seltos EV для авторынка Китая начнется уже в августе 2020 года.

При написании новости использовалась информация:
speedme

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Seltos 2021

Kia выпустит электрическую версию кроссовера Kia Seltos

22 июня 2020
Kia Carnival

Опубликован тизер семиместного минивэна Kia нового поколения

18 июня 2020
Kia Seltos 2021

Цены на Kia Seltos оказались ложными

24 января 2020
Kia Seltos 2021

Росстандарт сертифицировал российский Kia Seltos

06 декабря 2019
KIA Seltos 2020

Kia может представить кроссовер дешевле Seltos

16 октября 2019
KIA Seltos 2020

Представлен KIA Seltos

21 июня 2019

 Новости KIA Seltos

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage - kia sportage 2019 в роли коммуникатора для переговоров Тест драйв
22 июня 2020

KIA Sportage
"KIA Sportage в роли коммуникатора для переговоров"
Geely Coolray - geely coolray 2020 быстрая мода
Тест драйв
18 июня 2020

Geely Coolray
"Быстрая мода"
Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга
Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 0 6 9