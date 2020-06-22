Kia выпустит электрическую версию кроссовера Kia Seltos

В Сети появилась информация о том, что KIA готовит Seltos в электрическом варианте EV

Индийское издание IndianAutosblog выяснило, что новый эклектический KIA Seltos EV появился в таблице новинок, которые запланированы к выпуску во втором квартале 2020 года. Вероятнее всего, электрический KIA Seltos EV будет предлагаться эксклюзивно на китайском авторынке и может стать новой генерацией актуального KIA KX3 EV. Технические характеристики модели пока скрыты. Стоит напомнить, что актуальный KIA KX3 EV приводится в движение 110-сильным электродвигателем, который питается от литий-ионного аккумулятора на 45,2 кВт*ч, который обеспечивает запас хода до 300 км на одном заряде. Предельная скорость электромобиля ограничена на отметке 150 км/ч, а масса автомобиля составляет 1650 кг.

Эксперты предполагают, что Seltos EV может получить базовую и «дальнобойную» модификации. Вариация с большим запасом хода может быть оборудована 184-сильным электрическим агрегатом от нового седана Elantra EV и аккумуляторной батареей на 56,5 кВт*ч, обеспечивающей запас хода до 500 километров. Производство электрического Seltos EV для авторынка Китая начнется уже в августе 2020 года.