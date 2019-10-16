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16 окт 2019

Kia может представить кроссовер дешевле Seltos

Kia может представить кроссовер дешевле Seltos
Автор фото: фирма-производитель

Предвестника компактного бюджетного паркетника корейской марки могут представить уже в начале следующего года. Если проект получит «зеленый свет», то главным рынком для него станет Индия. Однако, в других странах тоже будут запущены продажи

Индийский рынок для Kia относительно новый и его освоение началось буквально в этом году. Что касается Seltos, то его продажи стартовали там под конец августа. Паркетник начал свою карьеру весьма неплохо: в сентябре было реализовано 7754 экземпляра, тогда как Hyundai Creta, аналог новинки Kia, за тот же период обрел в Индии 6641 владельца. Кроме того, местное подразделение Kia недавно сообщило о том, что на кросс уже получено более 50 000 заказов.

Но останавливаться на достигнутом компания, разумеется, не собирается – Kia готовится расширить индийскую гамму. Второй моделью станет актуальный минивэн Carnival. Куда интереснее  другая новинка: по информации издания Car and Bike, после Carnival на рынок должен выйти второй кроссовер, он якобы будет меньше и дешевле Seltos. Судя по всему, речь идет об аналоге уже Hyundai Venue.

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