Цены на Kia Seltos оказались ложными

Kia опровергла появившуюся ранее информацию о комплектациях и ценах на новый кроссовер Seltos

Напомним, что некоторое время назад в сети опубликовали прайс-лист на новинку, согласно которому цены на фиксированные комплектации автомобиля будут варьироваться от 1 119 900 руб. до 1 839 900 рублей. Теперь в Kia заявили, что эти данные «не соответствуют действительности».

Да, тем кто уже успел обрадоваться ценам, придётся огорчиться и запастись терпением, так как согласно официальному заявлению производителя, ценники на автомобиль будут озвучены лишь весной . На данный момент официальная информация есть только о кроссовере в «средней» комплектации Luxe, стоимость которого составит 1 349 900 рублей. Речь идет о переднеприводном автомобиле со 149-сильным двухлитровым мотором и автоматической коробкой передач