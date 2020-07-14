Kia в срочном порядке отзывает в России более 5000 новых кроссоверов Seltos

Kia отзывает в России 5128 кроссоверов Seltos. Сервисная кампания касается машин, произведенных с декабря 2019-го по июнь 2020-го

Отмечается, что на заводе-изготовителе на автомобили были установлены бракованные рулевые колонки, которые не блокируются после выключения зажигания. Дилеры марки проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для бесплатной замены рулевой колонки.

Список VIN-номеров попавших под отзыв машин доступен на сайте Росстандарта. Сервисная кампания касается всех Сельтосов в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Style, выпущенных до июня 2020 года. Особенность этих комплектаций — запуск двигателя ключом, остальные исполнения — Prestige, Premium и Premium+ — оснащены бесключевым запуском двигателя и не попали под указанные ограничения.