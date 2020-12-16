Kia переделает Seltos

И сделает вместо кроссовера – минивэн. Нет – это не шутки, а реальный продукт, который сперва появится в Индии, однако, может выйти и на мировой рынок

Технически, перед нами все тот же Seltos (в версии для индийского рынка) Моторы те же - 1.5 литровый бензиновый агрегат и аналогичный по объему турбо-дизель, каждый с отдачей в 115 лошадиных сил. Хотя тот же самый мотор 1.4 здесь не заявлен. К слову, при том, что новинка будет построена на той же колесной базе, она превзойдет своего донора в длину - 4500 миллиметров против 4370, хотя до гиганта Carnival ему все равно далеко.

Дизайн же обещает быть интересным – острые «бумерангообразные» фары, хищная решетка радиатора – эти и другие штрихи должны сделать модель самобытной. Оснащение тоже не подкачает – новинку серьезно укомплектуют ассистентами и комплексом безопасности.