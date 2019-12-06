Росстандарт сертифицировал российский Kia Seltos

В открытой базе Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер Kia Seltos, который будут собирать на мощностях калининградского «Автотора»

В России новинку предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,6 на 123 силы и 2,0 литра мощностью 149 лошадиных сил, а также с бензиновым турбомотором 1.6, который выдает 177 сил. Для базового мотора предусмотрена механическая коробка передач с шестью ступенями, «автомат» либо «вариатор».

Между тем наддувный двигатель будет работать в тандеме с «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Любопытно, что именно турбо-версия будет по умолчанию предложена с полным приводом, тогда как автомобили с «атмосферниками» будут предлагаться с передним и с полным приводом (опционально).