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21 июн 2019

Представлен KIA Seltos

Представлен KIA Seltos
Автор фото: фирма-производитель

В Дели состоялась мировая премьера новой модели KIA Motors – Seltos. Компактный кроссовер появится в продаже в азиатском регионе уже во второй половине этого года, также автомобиль будет доступен в США. Интересно, что в 2020 году кроссовер доберется и до России

Что касается дизайна, то кроссовер получил узнаваемый, характерный облик, продуманные элементы которого подчеркивают спортивный характер этого компактного кроссовера. К ним можно отнести, например,  радиаторную решётку с так называемой «улыбкой тигра», что придало машине некоторую индивидуальность или линию остекления с наклоном к корме, что придает автомобилю стремительности.

Гамма силовых агрегатов будет зависеть от рынка сбыта. Например, в Индии Seltos дебютировал с тремя моторами на выбор. Бензиновый атмосферник 1.5 предложен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, турбомотор 1.4 T-GDI — с семиступенчатым преселективным «роботом», а дизель 1.5 CRDI — с «механикой» или традиционным шестиступенчатым «автоматом». В то же время для корейского рынка заявлен другой набор: атмосферник 2.0 (149 л.с.) с вариатором, турбомотор 1.6 T-GDI (177 л.с.) с «роботом» и дизель 1.6 CRDI (136 л.с.) с «автоматом». 

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Kia

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