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27 дек 2017

Kia назвала рублевую цену на флагманский фастбэк Stinger

Kia назвала рублевую цену на флагманский фастбэк Stinger
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение компании Kia объявило о начале приема предварительных заказов на фастбэк Stinger, продажи которого у нас начнутся в феврале следующего года.

Пока компания назвала лишь стартовую цену на данную модель, она составляет 1 999 900 рублей. По такой цене можно будет заказать базовую комплектацию Stinger с 248-сильным 2-литровым турбодвигателем и задним приводом. С ним машина разгоняется до «сотни» за 6 секунд.

Кроме этой версии будет доступен и вариант с 3,3-литровым турбодвигателем V6 мощностью 370 л.с. В данной версии Stinger будет доступен исключительно с полным приводом. Разгон до 100 км/ч у него занимает 4,9 секунды, что делает данную модель самой динамичной в истории корейской марки.

Обе версии агрегатируются только 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с возможностью ручного переключения в том числе и с помощью подрулевых лепестков. Подробные цены и комплектации на Kia Stinger компания обещает опубликовать в феврале следующего года.

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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