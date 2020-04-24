Kia откажется от модели Stinger но не сразу

Из-за низких продаж модели в компании не намерены выпускать второе поколение спортивного седана, однако обновиться модель успеет

Продажи спортивного седана Kia Stinger снизились на 21% в первом квартале 2020 года, а в марте 2020 года его продажи упали на 40%. В связи с этим разговоры о скором выводе автомобиля из модельного ряда, которые опубликовал The Korean Car Blog, вполне обоснованны. Kia так и не начала разработку Stinger второго поколения. Как заявил главный дизайнер компании, нужно, чтобы модель была «экономически успешной».

В сентябре прошлого года глава отдела дизайна Kia сказал, что Stinger «не так хорош, как мы надеялись». Он также намекнул, что Stinger может стать совершенно другой моделью в будущем. Вероятно, это намек на электромобиль — у автопроизводителя еще есть время принять решение. Пока же Kia намерена обновить спортседан и модернизировать его 3,3-литровый турбированный двигатель V6. Седан получит подтяжку лица, новые задние фонари, обновленную комбинацию приборов и информационно-развлекательную систему.