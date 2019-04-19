KIA подготовили Stinger для дрифта

Компания Kia представила на автосалоне в Нью-Йорке специальную версию Stinger под названием GTS. Новая модификация фастбека разработана специально для дрифта. Автомобиль выпустили ограниченным тиражом всего в 800 экземпляров

Что можно сказать о дизайне, о котором известно уже почти все. Заострить внимание можно на том, что спортивный "Стингер" получил детали кузова из углепластика, а кузов машины окрашен в новый ярко-оранжевый цвет. Самое интересное заключается в технической начинке машины.

Дело в том, что Stinger GTS получил модифицированную систему полноприводной трансмиссии D-AWD, которая способна передавать на заднюю ось до 100% тяги с удержанием выбранной передачи. Всего водителю доступны три режима езды: Comfort, Sport и Drift. Также новинка получила самоблокирующийся дифференциал на задней оси и перенастроенную восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Продажи Kia Stinger GTS на североамериканском рынке начнутся до конца весны. Цена — 44 тысячи долларов.