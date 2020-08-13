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13 авг 2020

Kia представила обновленный Stinger

Kia представила обновленный Stinger
Автор фото: фирма-производитель

От предшественника обновленный лифтбек можно будет отличить благодаря модернизированным бамперам, другой передней оптике, а также задним фонарям, которые визуально объединили новой светодиодной линией

В свою очередь, салон рестайлингового лифтбека получил отделку карбоном, алюминием и кожей Nappa. Обновленный Stinger оснащается 10,25-дюймовым дисплеем мультимедийной системы и подсветкой с 64 вариантами свечения.

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Ранее сообщалось, что топовую модификацию GT оснастят доработанным 3,3-литровым мотором с двумя турбинами, отдача которого вырастет с нынешних 370 сил и 510 Н•м крутящего момента до 385 л. с. и 520 ньютон-метров. Обновленный Kia Stinger на домашнем рынке начнут продавать уже в этом году. Когда модель доберется до других стран, пока неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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