Kia представила обновленный Stinger

От предшественника обновленный лифтбек можно будет отличить благодаря модернизированным бамперам, другой передней оптике, а также задним фонарям, которые визуально объединили новой светодиодной линией

В свою очередь, салон рестайлингового лифтбека получил отделку карбоном, алюминием и кожей Nappa. Обновленный Stinger оснащается 10,25-дюймовым дисплеем мультимедийной системы и подсветкой с 64 вариантами свечения.

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Ранее сообщалось, что топовую модификацию GT оснастят доработанным 3,3-литровым мотором с двумя турбинами, отдача которого вырастет с нынешних 370 сил и 510 Н•м крутящего момента до 385 л. с. и 520 ньютон-метров. Обновленный Kia Stinger на домашнем рынке начнут продавать уже в этом году. Когда модель доберется до других стран, пока неизвестно.