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20 сен 2017

Kia Stinger может получить двигатель V8

Kia Stinger может получить двигатель V8
Автор фото: фирма-производитель

Лифтбэк Kia Stinger — одна из самых ярких серийных новинок этого года. Дерзкий, эмоциональный и необычный заднеприводный автомобиль стал новым глобальным флагманом корейской марки. Топовым для модели является 3,3-литровый двигатель V6 мощностью 365 л.с. Но на некоторых рынках модель может получить более мощный силовой агрегат.

О такой вероятности проговорился руководитель отдела по коммуникациям австралийского отделения Kia Кевин Хэпворт. Он сказал, что в компании всерьез рассматривают возможность оснащения Stinger двигателем V8.

От дальнейших подробностей он отказался. Но у Kia есть лишь один атмосферный двигатель V8: это 5-литровый силовой агрегат, которым оснащается флагманский седан Quoris. Он же используется на больших седанах Genesis G80 и G90. Его мощность: 420 л.с. Но для Stinger его вполне можно еще немного форсировать, чтобы довести мощность до 450-500 л.с.

Ранее, глава департамента по «заряженным» моделям Hyundai-Kia Альберт Бирман заявил, что появление мощной версии Stinger зависит от того, как рынок воспримет обычный вариант. Он отметил, что такой вариант, который мог бы стать конкурентом BMW M3 вполне реалистичен, но пока Kia не готова выходить в сегмент высокопроизводительных «зажигалок».

Напомним, что лифтбэк помимо 3,3-литрового турбовдигателя будет оснащаться и 2-литровым мощностью 255 л.с. На российском рынке Kia Stinger появится в начале 2018 года.
 

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При написании новости использовалась информация:
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