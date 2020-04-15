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15 апр 2020

Kia Stinger станет мощнее

Kia Stinger станет мощнее
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia готовит рестайлинговую версию модели Stinger. Прототипы лифтбека уже заметили в Южной Корее

Топ-версия Kia Stinger — GT, вместо 370-сильного 3.3 V6 с двумя турбинами получит 3,5-литровую бутурбированную «шестёрку» от нового Genesis G80. На седане двигатель развивает 380 л.с. (530 Н•м), а для Стингера его форсируют до более чем 400 сил. По слухам, у G80 этот агрегат в версии Sport будет развивать 420 л.с. (560 Н•м).

Базовую двухлитровую «турбочетвёрку» заменят новым четырёх¬цилиндровым двигателем 2.5, который на том же Genesis G80 развивает 304 л.с. (422 Н•м). Все моторы по-прежнему будут сочетаться с восьмиступенчатым «автоматом».

При обновлении Kia Stinger лишь слегка изменится внешне. Самые большие отличия будут в светодиодных фарах и фонарях. Плюс ко всему, первым среди моделей Kia, лифтбек получит выхлопную систему с управляемыми заслонками.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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