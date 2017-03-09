На днях свой первый серийный фастбэк показала корейская компания Kia, который, по словам представителей марки, стал самым динамичным автомобилем за всю ее историю

Мировая премьера состоялась еще на январском моторшоу в Детройте, но до Европы Stinger добрался только сейчас. Пятиместный автомобиль выделяется динамичным дизайном и, по-видимому, будет конкурировать с представленным ранее Volkswagen Arteon и Audi A5 Sportback.

Новинку можно будет выбрать с задним или полным приводом. Покупателям предложат пакет систем безопасности DRiVE WISE, электронные адаптивные подвески (DSDC - Dynamic Stability Damping Control) и систему Drive Mode Select, обеспечивающую возможность выбора одного из пяти режимов движения.

Европейцам предложат выбрать один из трех возможных вариантов двигателей: 200-сильного 2,2-литрового турбодизеля, а также двух бензиновых моторов: наддувной 2-литровой «четверки» мощностью 255 сил или битурбибированого 3,3-литрового V6, выдающего 370 сил. Вне зависимости от двигателя, все новые KIA Stinger получат 8-ступенчатый «автомат» и появятся на российском рынке уже в конце нынешнего года. Увы, дизельный мотор для нас пока окажется недоступен, поэтому выбирать придется из двух бензиновых.