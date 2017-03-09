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9 мар 2017

Самый динамичный Kia

Самый динамичный Kia
Автор фото: фирма-производитель

На днях свой первый серийный фастбэк показала корейская компания Kia, который, по словам представителей марки, стал самым динамичным автомобилем за всю ее историю

Мировая премьера состоялась еще на январском моторшоу в Детройте, но до Европы Stinger добрался только сейчас. Пятиместный автомобиль выделяется динамичным дизайном и, по-видимому, будет конкурировать с представленным ранее Volkswagen Arteon и Audi A5 Sportback.

Новинку можно будет выбрать с задним или полным приводом. Покупателям предложат пакет систем безопасности DRiVE WISE, электронные адаптивные подвески (DSDC - Dynamic Stability Damping Control) и систему Drive Mode Select, обеспечивающую возможность выбора одного из пяти режимов движения.

Европейцам предложат выбрать один из трех возможных вариантов двигателей: 200-сильного 2,2-литрового турбодизеля, а также двух бензиновых моторов: наддувной 2-литровой «четверки» мощностью 255 сил или битурбибированого 3,3-литрового V6, выдающего 370 сил. Вне зависимости от двигателя, все новые KIA Stinger получат 8-ступенчатый «автомат» и появятся на российском рынке уже в конце нынешнего года. Увы, дизельный мотор для нас пока окажется недоступен, поэтому выбирать придется из двух бензиновых.

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При написании новости использовалась информация:
KIA

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