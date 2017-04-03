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3 апр 2017

Топовый Kia Stinger будет быстрее конкурентов

Топовый Kia Stinger будет быстрее конкурентов
Автор фото: фирма-производитель

В компании Kia пересмотрели первоначальную оценку, согласно которой топовый вариант фастбэка Kia Stinger с 3,3-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 365 л.с. сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,1 секунды. По результатам последних тестов этот результат составил 4,9 секунды.

Такие показатели автоматически выводят Kia Stinger в клуб спортивных премиальных моделей. Результат сопоставим с показателями Audi S5 или BMW 435i. При этом, у Kia Stinger должна появиться еще и полноприводная версия, время разгона до 100 км/ч которой должно быть еще меньше за счет лучшего сцепления с дорогой.

Заднеприводный фастбэк Kia Stinger построен на одной платформе с Genesis G80. Его отличает большая колесная база, просторный салон и довольно агрессивный облик. Kia Stinger уже в базовой версии имеет систему автоматического торможения в случае опасности наезда на пешеходов, систему удержания в полосе и электронно-регулируемую подвеску.

Производство Kia Stinger начнется во второй половине этого года. На российском рынке фастбэк появится весной 2018 года.

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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