Дизайнер классической Нивы раскритиковал рестайлинг

Есть такой человек - Валерий Семушкин. Он «рисовал» классическую Ниву и ее преемницу - ВАЗ 2123, которую мы все знаем под названием Chevrolet Niva. C ней недавно произошел рестайлинг, который Семушкин, мягко говоря, не одобряет

Передняя часть автомобиля, которая и подверглась переделке, не отличается «легкостью». Визуально передок смотрится очень грузным. Но главная проблема кроется в пропорциях- теперь «лицо» существует словно отдельно от всего автомобиля. Передняя часть просто не соотносится с боковинами и кормой, которые изменениям не подверглись. «Прошелся» Семушкин и по отдельным деталям. Так, например, расширители арок и новую оптику он назвал объектом, похожим на продукт гаражного тюнинга.

Отметим, что помимо внешности в машине не произошло никаких изменений. Здесь по прежнему устанавливается классический двигатель 1.7 с механической 5-ступенчатой трансмиссией.