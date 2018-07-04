О том, что АвтоВАЗ готовит обновление внедорожника Lada 4x4, стало известно в начале мая, но до сегодняшнего дня никаких подробностей о машине не было.

Первая информация появилась благодаря базе Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) Росстандарта. В нем появился обновленный сертификат на тольяттинский внедорожник. Двигатель машины (1,7 литра, 83 л.с.) адаптировали под бензин Аи-92. Это немаловажное изменение с учетом нынешних цен на бензин. Для того чтобы двигатель смог работать на топливе с более низким октановым числом в моторе пришлось поменять форсунки.

Второе новшество: теперь буксировка прицепа разрешена и для пятидверной версии (внутризаводской индекс ВАЗ-2131). Условия такие же, как для короткой модификации: полная масса прицепа не должна превышать 300 килограммов, если на нем нет тормозной системы и 600 килограммов — если прицеп ей оснащен.

Судя по тому, что никакой официальной информации АвтоВАЗ пока не распространил, оба нововведения будут представлены в конце августа на Московском международном автосалоне.

Кроме технических изменений ожидается легкий фейслифтинг российского внедорожника. Кроме того, Lada 4x4 должна получить обновленный интерьер и новое оборудование.

