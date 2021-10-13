Пятидверная «Нива» отправляется на покой

АвтоВАЗ собирается отправить в отставку пятидверную модификацию Lada Niva Legend, или ВАЗ-2131. Согласно производственному плану, оказавшемуся у инсайдеров, производство автомобилей прекратится в начале декабря.

О возможной отставке модели слухи ходили еще в начале этого года. Причины были очень прозаическими – спрос на модель уступает обычной «Трехдверке», да и в линейке существует Niva Travel, которая закрывает сегмент пятидверного внедорожника. Впрочем, мы предполагаем, что фанаты модели выступят с резонным заявлением о том, что эта машина по многим параметрам превосходит и обычную «Ниву» и Niva Travel. ВАЗ 2131 обладает и большим простором салона (в особенности на заднем ряду), и большим багажником, и большим топливным баком.

Сама модель увидела свет в 1995 году. Причем изначально ее построили в рамках совершенно другого проекта - минивэна «Надежда». У инженеров стояла задача выяснить, выдержит ли "Нива "(«Надежда» строилась на ее базе) полуторакратную нагрузку, связанную с превращением внедорожника в семиместный автомобиль с несущим кузовом? Испытания ходовых макетов были проведены успешно, после чего у специалистов ВАЗ возникли мысли по созданию полноценной удлинённой «Нивы». Интересно, что и по сей день машину собирают по обходной технологии - короткая «Нива» распиливается пополам, после чего в центральную часть ввариваются дополнительные кузовные элементы.