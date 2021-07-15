Lada 4x4 Bronto готовится к обновлению

Обновленная версия самой дорогой и экстремальной модификации Lada 4x4 под названием Bronto появится у дилеров через месяц

В основном обновление касается интерьера, который получил новую центральную консоль и кресла. Удивительно, но все это великолепие появилось на обычных "Нивах" еще при рестайлинге прошлого года. Да, обычные машины получили модернизацию а Bronto так и щеголяли старым салоном до последнего момента.

К слову, сама Lada Bronto появилась на свет в 2017 году. От обычного внедорожника она отличалась усилинным задним мостом, увеличенной колеей, наличием самоблокирующихся дифференциалов и улучшенными тормозными механизмами. Правда, двигатель под капотом остался прежним - 1,7-литровый бензиновый мотор, развивающий 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач