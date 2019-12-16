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16 дек 2019

Lada 4x4 получила серьезное обновление

Lada 4x4 получила серьезное обновление
Автор фото: фирма-производитель

LADA запускает производство обновленного внедорожника LADA 4х4: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортней и безопасней

До сегодняшнего дня ходило много слухов относительно того, что же именно должно измениться в отечественном внедорожнике:  новые кресла, новая приборная панель и.т.д.  С выходом официальной информации можно говорить, что многие позиции подтвердились, но не все.

Итак, основным изменениям подвергся салон, где появилась полностью измененная передняя панель с блоком управления климатической установкой и другими воздуховодами. Кроме того, использован более вместительный вещевой ящик, а на центральной консоли внедрили два розетки 12V. Плюс ко всему внедорожник получил новую комбинацию приборов с подсветкой белого цвета. Изменились и кресла – теперь они получили усиленную боковую поддержку. Кроме того, на заднем диване появилось два подголовника.

Планы по изменению руля и появлению подушек безопасности не подтвердились. Возможно, они появятся несколько позже. Зато были применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова -  так что машина должна стать тише. Кстати, внешние изменения тоже присутствуют- автомобиль получил противотуманные фары, правда, они будут доступны лишь для версии Urban.

При написании новости использовалась информация:
АвтоВАЗ

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