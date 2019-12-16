Lada 4x4 получила серьезное обновление

LADA запускает производство обновленного внедорожника LADA 4х4: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортней и безопасней

До сегодняшнего дня ходило много слухов относительно того, что же именно должно измениться в отечественном внедорожнике: новые кресла, новая приборная панель и.т.д. С выходом официальной информации можно говорить, что многие позиции подтвердились, но не все.

Итак, основным изменениям подвергся салон, где появилась полностью измененная передняя панель с блоком управления климатической установкой и другими воздуховодами. Кроме того, использован более вместительный вещевой ящик, а на центральной консоли внедрили два розетки 12V. Плюс ко всему внедорожник получил новую комбинацию приборов с подсветкой белого цвета. Изменились и кресла – теперь они получили усиленную боковую поддержку. Кроме того, на заднем диване появилось два подголовника.

Планы по изменению руля и появлению подушек безопасности не подтвердились. Возможно, они появятся несколько позже. Зато были применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова - так что машина должна стать тише. Кстати, внешние изменения тоже присутствуют- автомобиль получил противотуманные фары, правда, они будут доступны лишь для версии Urban.