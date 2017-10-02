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2 окт 2017

Lada 4x4 получила версию за 740 тысяч рублей

Lada 4x4 получила версию за 740 тысяч рублей
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник Lada 4x4 один из долгожителей не только российского, но и мирового автопрома. И на пенсию автомобиль, кажется, вообще не собирается. Мало того, обрастает все новыми версиями. Так на сайте АвтоВАЗа появился новый вариант этой модели, который получил название Lada 4x4 Bronto.

«Бронто» — это название компании, которая занималась мелкосерийным производством автомобилей, в том числе и на базе старой «Нивы». В их числе «Фора» с длинной дверью и приподнятой крышей в задней части и «Рысь», которая была подготовлена к езде по бездорожью. В 2009 году «Бронто» поглотила дочерняя компания АвтоВАЗа «ВИС-Авто», но судя по всему сам проект «Рыси» не забыт.

Внедорожник получил дифференциалы в обоих мостах, причем задний мост еще и усилен, увеличенный до 240 мм дорожный просвет, более мощные пружины спереди и длинноходные амортизаторы всех четырех колес, внедорожные шины Bontyre Stalker MT. Также машина получила ABS, кондиционер, подогрев передних сидений, электрообогрев и электропривод зеркал заднего вида, рейлинги и 17-дюймовые легкосплавные автомобили. Обойдется такая версия в 676 тысяч рублей. Пластиковые бамперы (передний с противотуманками), расширители колесных арок и накладки на пороги добавят к цене 25 тысяч рублей. А за «камуфляжную» окраску придется доплатить 39 тыс. рублей. В итоге цена вырастает до 740 тысяч рублей. Причем и это еще не финальная цены: в виде опций АвтоВАЗ предлагает лебедки, «люстру» на экспедиционный багажник и другие внедорожные аксессуары.
 

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВАЗ

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