LADA 4x4 получит новый интерьер

Лишь одно слово крутится в голове поклонников легендарной модели - «дождались». Да, похоже, скоро настанет тот день, когда нива получит новый салон и целый набор новшеств, которые просят уже довольно давно

Компания АвтоВАЗ планирует уже в этом году обновить внедорожник Lada 4x4. Первые шпионские фотографии интерьера новинки опубликовало издание «Лада.Онлайн». Судя по снимкам, машина получит новую приборную панель и другую комбинацию приборов. Кроме того в салоне будет установлена новая климатическая установка.

Ожидается, что рестайлинговый внедорожник также оснастят новыми креслами, а задний диван получит три подголовника. При этом изменения в экстерьере будут минимальны. Также будут проведены доработки по шумоизоляции. Любопытно, но пока завод никак не отреагировал на опубликованные фотографии.