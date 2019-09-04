Автомобильный портал Motorpage
4 сен 2019

LADA 4x4 получит новый интерьер

LADA 4x4 получит новый интерьер
Автор фото: фирма-производитель

Лишь одно слово крутится в голове поклонников легендарной модели - «дождались».  Да, похоже, скоро настанет тот день, когда нива получит новый салон и целый набор новшеств, которые просят уже довольно давно

Компания АвтоВАЗ планирует уже в этом году обновить внедорожник Lada 4x4. Первые шпионские фотографии интерьера новинки опубликовало издание «Лада.Онлайн». Судя по снимкам, машина получит новую приборную панель и другую комбинацию приборов.  Кроме того в салоне будет установлена новая климатическая установка.

Ожидается, что рестайлинговый внедорожник также оснастят новыми креслами, а задний диван получит три подголовника. При этом изменения в экстерьере будут минимальны.  Также будут проведены доработки по шумоизоляции. Любопытно,  но пока завод никак не отреагировал на опубликованные фотографии.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada 4х4

Российская «Нива» стала в Германии оружием массового поражения

16 августа 2019
Lada 4x4

«Ниву» в стойло – владельцев на сервис

30 ноября 2018
Lada 4x4 Vision

Дизайнерская новинка от АвтоВАЗ: свежая концепция Lada 4x4

29 августа 2018
Lada 4x4

Двигатель Lada 4x4 адаптировали под бензин Аи-92

04 июля 2018
Lada 4x4

У Lada 4x4 появилась новая опция

29 мая 2018
Lada 4x4

Новую Lada 4x4 сделают на платформе Renault-Nissan

21 мая 2018

 Новости Lada 4x4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Seltos - kia seltos 2020 бунтует против разумной достаточности массового сегмента Тест драйв
03 сентября 2019

KIA Seltos
"KIA Seltos бунтует против разумной достаточности массового сегмента"
Mazda 3 - mazda 3 2019 пять причин присмотреться к новой mazda 3
Тест драйв
02 сентября 2019

Mazda 3
"Пять причин присмотреться к новой Mazda 3"
Renault Arkana - renault arkana 2020 петля о двух концах
Тест драйв
30 августа 2019

Renault Arkana
"Петля о двух концах"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"

Написано новостей:

2 4 1 4 6