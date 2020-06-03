Lada 4x4 уходит из Европы

Где-то плачет один немец, но факт остается фактом – из Европы знаменитый отечественный внедорожник уходит

Как сообщает испанское издание Motor.es, это связано с ужесточением экологических норм. Дело в том, что в Евросоюзе среднее значение выбросов углекислого газа среди всех автомобилей, продающихся новыми, не должно быть больше 95 г/км. При превышении нормы автопроизводитель обязан заплатить штраф из расчёта 95 евро за каждый лишний грамм выбросов СО2 для каждой проданной машины. С 2020 года такое правило действует для новинок, только выходящих на рынок, а с 2021 года оно распространится на все модели.

А теперь взглянем на «Ниву» - ее бензиновый атмосферник 1.7 мощностью 83 л.с. Lada 4x4 выделяет 216 грамм СО2 на километр. То есть за каждый проданный экземпляр Renault, да именно Renault, так как АвтоВАЗ является консолидированной дочерней компанией французской Renault Group, придётся заплатить Евросоюзу штраф в 11 495 евро (885 тысяч рублей), при том, что стоимость самой модели составляет 11 990 евро (923 тысячи рублей). Чтобы не попасть под многомиллионные штрафы, французская компания и сворачивает продажи российского внедорожника в Европе.