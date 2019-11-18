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18 ноя 2019

Названа дата запуска производства обновленной Lada 4x4

Названа дата запуска производства обновленной Lada 4x4
Автор фото: фирма-производитель

Полноценная сборка внедорожника с новым салоном стартует уже в этом месяце. На данный момент идет отладка производства и тестовая сборка

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», основные изменения произойдут в салоне автомобиля: появится новая центральная консоль с иной приборной панелью, другое рулевое колесо, немного модернизированные кресла и задний диван с тремя подголовниками. Кроме того, формованный потолок заменят натяжным.

Предполагается, что в экстерьере изменений практически не будет – изменятся лишь бампера и противотуманные фары. В техническом отношении новшеств не произойдет вовсе. Как и прежде, Lada 4x4 будет комплектоваться атмосферным двигателем объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы в сочетании с механической коробкой передач. 

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