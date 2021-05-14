Нива поможет понять «Лебединое озеро»

Всем известно, что в Англии и Германии любят наши отечественные «Нивы». В последней стране так вообще образован добрый десяток фан-клубов владельцев данных машин

К слову, совсем недавно несколько кореспондентов из Berliner Zeitung решили протестировать несколько «Нив». Разогнавшись до сотни за 30 секунд (это на машине 2003 года), они сразу заявили, что асфальт — это не стихия нашего внедорожника, зато на грунтовках автомобиль показал себя просто прекрасно, причем настолько, что наши немецкие коллеги сделали вывод о том, что что времена, когда Lada Niva покупали лишь неудачники и небогатые люди прошли. Теперь автомобиль стал мечтой хипстера-любителя активного отдыха.

Правда, отечественный внедорожник (это касается дизайна и интерьера) до сих пор хранит в себе, как выразились наши зарубежные коллеги «секрет по пониманию русской души, балета и мощи Седьмой симфонии Шостаковича». Впрочем, это лирика...