«Ниву» в стойло – владельцев на сервис

АВТОВАЗ объявил отзывную компанию в отношении модели 4х4. Причиной тому стал возможный дефект в рулевом управлении

Речь идет о трещине на торце вала рулевого управления. На данный момент отзывная кампания согласована с Росстандартом. Производитель оповестит владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, а все работы будут произведены у официальных дилеров, где специалисты проверят состояние вала, и в случае неисправности заменят его.

Стоит отметить, что под отзывную компанию попали 3300 автомобилей, которые были проданы с начала апреля по текущий момент, однако в этот период общее число проданных автомобилей было гораздо больше - около 19 тысяч. Заметим также, что для Lada 4x4 отзывная компания станет второй по счету в этом году. В июне завод уже объявлял отзыв из-за проблем с электрикой. Тогда был выявлен риск перетирания изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески. В рамках сервисных работ специалисты установили дополнительные хомуты крепления жгута и проверили целостность изоляции проводов.