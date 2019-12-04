Автомобильный портал Motorpage
4 дек 2019

Обновленные Нивы не доедут до клиентов

Обновленные Нивы не доедут до клиентов

26 ноября АвтоВАЗ начал производить обновленную версию классического внедорожника Lada 4x4 FL (Facelift), однако первые модели, внезапно, сменили свой статус на предсерийные образцы

Как пишет Лада.онлайн в сегодняшней заметке, первые экземпляры Lada 4x4 FL должны были получить статус серийных, однако этого так и не произошло. Как выяснилось, у машины выявили некоторые изъяны, которые необходимо устранить, в связи с чем было принято решение изменить статус выпущенных автомобилей с серийных на предсерийные. Это также говорит о том, что машины пока не отправятся в фирменные дилерские центры. По данным ресурса, до конца декабря АвтоВАЗ собирается исправить ситуацию и выпустить 2500 экземпляров Lada 4x4 FL.

Напомним, что обновленный внедорожник получил современный интерьер — с совершенно новой передней панелью салона, оригинальной комбинацией приборов, электронным управлением салонного отопителя, новыми передними сиденьями и задним диваном с двумя подголовниками. Снаружи модернизированную Ниву можно узнать по пластиковым бамперам — они будут устанавливаться на всю линейку, а не только на более цивильную версию Urban. Таким образом, классические алюминиевые бамперы уйдут в историю. Еще крупные новшества — цельноформованная панель и более крупные наружные зеркала.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada 4x4

Названа дата запуска производства обновленной Lada 4x4

18 ноября 2019

LADA 4x4 получит новый интерьер

04 сентября 2019
Lada 4х4

Российская «Нива» стала в Германии оружием массового поражения

16 августа 2019
Lada 4x4

«Ниву» в стойло – владельцев на сервис

30 ноября 2018
Lada 4x4 Vision

Дизайнерская новинка от АвтоВАЗ: свежая концепция Lada 4x4

29 августа 2018
Lada 4x4

Двигатель Lada 4x4 адаптировали под бензин Аи-92

04 июля 2018

 Новости Lada 4x4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"
Lexus ES - lexus es 2019 он представит вас в лучшем виде
Тест драйв
28 ноября 2019

Lexus ES
"Он представит вас в лучшем виде"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 как личный фитнес-тренер
Тест драйв
25 ноября 2019

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace как личный фитнес-тренер"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 7 8 8