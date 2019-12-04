Обновленные Нивы не доедут до клиентов

26 ноября АвтоВАЗ начал производить обновленную версию классического внедорожника Lada 4x4 FL (Facelift), однако первые модели, внезапно, сменили свой статус на предсерийные образцы

Как пишет Лада.онлайн в сегодняшней заметке, первые экземпляры Lada 4x4 FL должны были получить статус серийных, однако этого так и не произошло. Как выяснилось, у машины выявили некоторые изъяны, которые необходимо устранить, в связи с чем было принято решение изменить статус выпущенных автомобилей с серийных на предсерийные. Это также говорит о том, что машины пока не отправятся в фирменные дилерские центры. По данным ресурса, до конца декабря АвтоВАЗ собирается исправить ситуацию и выпустить 2500 экземпляров Lada 4x4 FL.

Напомним, что обновленный внедорожник получил современный интерьер — с совершенно новой передней панелью салона, оригинальной комбинацией приборов, электронным управлением салонного отопителя, новыми передними сиденьями и задним диваном с двумя подголовниками. Снаружи модернизированную Ниву можно узнать по пластиковым бамперам — они будут устанавливаться на всю линейку, а не только на более цивильную версию Urban. Таким образом, классические алюминиевые бамперы уйдут в историю. Еще крупные новшества — цельноформованная панель и более крупные наружные зеркала.