Пятидверную «Ниву» снимают с производства

С появлением Lada Niva Travel жизненный цикл классической пятидверной «Нивы» может подойти к концу, так как по потребительским свойствам оба автомобиля пересекаются

Именно с такой формулировкой заявил о прекращении производства «крокодила» (неофициальное прозвище Niva Legend 5d) «придворный» паблик AvtoVAZ News. Мол, уже в мае, после выполнения всех госзаказов, пятидверку уберут с конвейера совсем, дабы автомобиль не создавал внутренней конкуренции новенькой Niva Travel.

Впрочем, завод уже опроверг эту информацию, а в качестве некоторого подтверждения на АвтоВАЗе напомнили про специальную версию «Black», которая появилась у автомобиля с нынешнего января. Намек на то, что никто не стал бы добавлять спецверсию автомобилю, который собирались убрать с рынка.