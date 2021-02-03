Автомобильный портал Motorpage
3 фев 2021

Пятидверную «Ниву» снимают с производства

Пятидверную «Ниву» снимают с производства
Автор фото: фирма-производитель

С появлением Lada Niva Travel жизненный цикл классической пятидверной «Нивы» может подойти к концу, так как по потребительским свойствам оба автомобиля пересекаются

Именно с такой формулировкой заявил о прекращении производства «крокодила» (неофициальное прозвище Niva Legend 5d) «придворный» паблик AvtoVAZ News. Мол, уже в мае, после выполнения всех госзаказов, пятидверку уберут с конвейера совсем, дабы автомобиль не создавал внутренней конкуренции новенькой Niva Travel.

Впрочем, завод уже опроверг эту информацию, а в качестве некоторого подтверждения на АвтоВАЗе напомнили про специальную версию «Black», которая появилась у автомобиля с нынешнего января. Намек на то, что никто не стал бы добавлять спецверсию автомобилю, который собирались убрать с рынка.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Дизайнер классической Нивы раскритиковал рестайлинг

28 января 2021
Lada Niva-3

Новая Niva превратится в кроссовер

26 января 2021

Салон новой Niva удалось подсмотреть. Спойлер: все по-прежнему

22 декабря 2020
Lada 4x4

В Германии снова будут собирать «Нивы»

23 сентября 2020
Lada 4x4

Lada 4x4 уходит из Европы

03 июня 2020
Lada 4х4

Стартовали продажи обновленной Нивы

16 января 2020

 Новости Lada 4x4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC40 - volvo xc40 (2018) испытание зимой Тест драйв
02 февраля 2021

Volvo XC40
"Испытание зимой"
KIA Mohave - kia mohave (2020) эволюционный держите шаг
Тест драйв
29 января 2021

KIA Mohave
"Эволюционный держите шаг"
CheryExeed TXL - cheryexeed txl (2020) решающее преимущество
Тест драйв
26 января 2021

CheryExeed TXL
"Решающее преимущество"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 0 3