Российская «Нива» стала в Германии оружием массового поражения

Уже несколько тысяч наших соотечественников пострадали от возгорания российских Lada 4х4. Такие заголовки могли бы украсить страницы немецких газет. Занятно, правда? Только проблема действительно существует

В Германии объявили отзыв российских внедорожников в связи с опасностью возгорания.Об отзывной кампании объявила Lada Automobile GmbH, являющаяся представителем марки в Европе. Проблема может крыться в укладке кабеля генератора и состояния изоляции. Неисправности подвержены автомобили, проданные в Старом свете в 2017 и 2018 годах. В общей сложности под подозрение попало 1,5 тысячи машин.

Впрочем, отдельно отмечается, что риск возгорания крайне невысок. Несмотря на это, дилеры все же проверят правильность укладки кабеля генератора и состояние изоляции. Напомним, что в апреле 2019 года стало известно, что «АвтоВАЗ» решил уйти из Европы из-за ужесточения местных экологических норм. Пока продажи не остановлены. За первые семь месяцев в Германии было реализовано 786 Нив.