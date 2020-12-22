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22 дек 2020

Салон новой Niva удалось подсмотреть. Спойлер: все по-прежнему

Салон новой Niva удалось подсмотреть. Спойлер: все по-прежнему

Не далее как вчера мы публиковали новости об обновленной внешности Lada Niva, тогда же у читателей Motorpage возникли вопросы относительно салона машины. Теперь же мы можем дать ответ

В сети появился видеоролик, где полностью раскрыт салон новой «Нивы». К сожалению,  он совсем не нов, а даже стар. Как бы наши коллеги из других СМИ не говорили о новых опциях вроде камеры заднего вида, электрического управления зеркалами – все это есть в текущей «Ниве» и предыдущей генерации, когда она еще носила крест Chevrolet.

Да, салон не изменился от слова совсем. Здесь все также эклектика из архитектуры «пятнашки» «Жигулей» и «Гранты» с «Калиной». Те же кресла, кнопки, «весла» стеклоподъемников сзади и прочие знакомые опции. А техническая часть тоже не изменилась – мотор 1.7 и постоянный полный привод.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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