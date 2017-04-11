В этом году АвтоВАЗ празднует 40-летний юбилей с момента запуска в производство легендарного внедорожника «Нива». К этому событию будет выпущена ограниченная серия внедорожников Lada 4x4, которая получила название «40 Anniversary». Тираж серии составит 1977 экземпляров, именно в 1977 году началось производство «Нив»

По словам руководителя проекта Lada 4x4 Натальи Воробьевой, юбилейная серия получит особые цвета окраски кузова, которые будут напоминать те, в которые окрашивались первые автомобили «Нива». «Один из таких – бежевый, напоминает вариант 1977 года, — заявила Воробьева в интервью заводской газете «Волжский автостроитель. — Я говорю, «напоминает», потому что цвет выполнен по современной технологии: он глубокий и переливающийся».

Кроме того, на внедорожник вернутся некоторые хромированные элементы экстерьера, например, дверные ручки.

Сиденья юбилейной серии будут обшиты кожзаменителем, схожим с тем, которым обшивались сиденья «Нив» на первом этапе производства. На спинках сидений будет размещено название серий.

Lada 4x4 40 Anniversary получит электропривод и подогрев зеркал и кондиционер. По технической части изменений не планируется: внедорожник будет оснащаться 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.