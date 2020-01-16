Стартовали продажи обновленной Нивы

АвтоВАЗ объявил о старте продаж глубоко модернизированной версии внедорожника Lada 4x4. Автомобиль получил несколько важных изменений и подорожал

Собственно главным изменением в ниве стал ее салон, который был полностью переработан. Передняя панель получила совершенно другую, более современную архитектуру. Она отформована из практичного и легкомоющегося пластика. Щиток приборов от ВАЗ-2115 заменили на щиток, подетально унифицированный с аналогичным элементом Lada Granta FL. Также установлен новый блок управления «печкой»: механические «ползунки» уступили место вращающимся рукояткам, а у заслонок отопителя и рециркуляции появились электроприводы.

Также изменился профиль кресел, и добавились незначительные мелочи, вроде пары розеток на 12 вольт. К сожалению, изменений по технической части нет. Все нововведения, разумеется, несколько подняли стоимость внедорожника. Теперь цены на Lada 4x4 стартуют с отметки в 553 900 рублей, что не мешает автомобилю оставаться самым доступным внедорожником на российском рынке.