Внедорожник Lada 4x4 производится уже более сорока лет, но сдаваться не собирается: машина уверенно держится в топ-25 самых популярных моделей. На заводе иногда немного обновляют внедорожник или добавляют ему новые опции.

Так теперь кузов Lada 4x4 может окрашиваться в камуфляжный цвет. Впервые он был опробован на юбилейной серии «40th Anniversary» в прошлом году. Но серия была мало того, что лимитированная (1977 экземпляров), так еще и не все машины в ней были доступны в эксклюзивном цвете.

«Мы провели эксперимент с камуфляжной окраской в ходе выпуска юбилейной партии 40th Anniversary в 2017 году. Покупатели модели очень тепло встретили такой вариант окраса кузова. Было принято решение добавить эту опцию, чтобы дать большему числу автомобилистов возможность приобрести легендарный автомобиль в новой брутальной окраске, которая выгодно подчеркивает классический дизайн LADA 4х4 и ее высокий внедорожный потенциал», — заявил представитель предприятия.

Изначально машины окрашивают в черный цвет, а затем наносят на кузов пятнистую окраску из двух оттенков зеленого. При этом легкосплавные диски на всех внедорожниках также окрашены в черный цвет.

Новая опция предлагается только для комплектации «Люкс» за 29 тысяч рублей. Без этой опции она стоит 505 900 рублей и 521 900 рублей соответственно за версии без кондиционера и с ним.

