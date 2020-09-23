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23 сен 2020

В Германии снова будут собирать «Нивы»

В Германии снова будут собирать «Нивы»
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая автомобильная компания Partisan Motors решила заняться тюнингом автомобилей Lada. Она анонсировала глубоко доработанный вариант классической Нивы, который называется 4x4 50th Anniversary Limited Edition

Любопытно, что Partisan Motors принадлежит гражданину Германии российского происхождения, которого зовут Юрий Постников, а дизайн для юбилейной Нивы разработал бывший дизайнер ВАЗа Владимир Ярцев, который ныне занимается тюнингом в Европе.

От стандартной Нивы спецсерия 4x4 50th Anniversary Limited Edition будет отличаться оригинальными бамперами, грязевыми шинами Goodrich на легкосплавных дисках, рейлингами на крыше, капотом с черной накладкой, молдингами на крыльях и дверях, а также выведенным на крышу воздухозаборником двигателя (для защиты его от гидроудара при преодолении брода).

Интерьер Нивы отделают кожей компании Erich Bitter, каждый экземпляр укомплектуют юбилейной табличкой и сертификатом подлинности. Под капотом изменений не планируется: ожидается стандартный 1,7-литровый атмосферный мотор мощностью 83 л.с. в сочетании с 5-скоростной «механикой».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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