АвтоВАЗ начал оснащать Lada Granta подушками безопасности на постоянной основе

Похоже что Granta потеряет свой "упрощенный" статус - АвтоВАЗ смог разобраться с поставщиками такого важного узла, как подушки безопасности

Интересно, что официально АвтоВАЗ еще не объявил о своих успехах - в конфигураторах официального сайта подушек безопасности по прежнему нет - ни в списках стандартного оснащения, ни в списках дополнительных опций.

Источники сообщества Avtograd News, которое и поделилось новостью, предполагают, что подушки безопасности станут частью более дорогой комплектации, чем базовая, а объёмы производства таких Lada Granta будут зависеть от наличия комплектующих.