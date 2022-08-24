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24 авг 2022

АвтоВАЗ начал оснащать Lada Granta подушками безопасности на постоянной основе

АвтоВАЗ начал оснащать Lada Granta подушками безопасности на постоянной основе

Похоже что Granta потеряет свой "упрощенный" статус - АвтоВАЗ смог разобраться с поставщиками такого важного узла, как подушки безопасности

Интересно, что официально АвтоВАЗ еще не объявил о своих успехах - в конфигураторах официального сайта  подушек безопасности по прежнему нет - ни в списках стандартного оснащения, ни в списках дополнительных опций.

Источники сообщества  Avtograd News, которое и поделилось новостью, предполагают, что подушки безопасности станут частью более дорогой комплектации, чем базовая, а объёмы производства таких Lada Granta будут зависеть от наличия комплектующих.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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