Автомобильный портал Motorpage
18 янв 2018

АвтоВАЗ начал тесты обновленной Lada Granta

АвтоВАЗ начал тесты обновленной Lada Granta
Автор фото: "Русский автомобиль"

АвтоВАЗ приступил к тестам обновленного седана Lada Granta. Об этом говорят фотографии закамуфлированного прототипа, появившиеся в сети.

Судя по фотографии спереди у седана изменятся радиаторная решетка, бампер и светотехника: стилистически автомобиль сблизят с Lada Vesta. Сзади у седана изменится форма крышки багажника, которая выглядела гипертрофированной. Фотографии опубликованы в группе «Русский автомобиль» социальной сети Вконтакте.

В интерьере должна измениться архитектура передней панели. Кроме того Lada Granta первой из вазовских моделей должна получить систему дистанционного управления некоторыми функциями Lada Connect.

Ожидается, что премьера обновленного седана пройдет в конце августа этого года на Московском международном автосалоне. Продажи машины должны начаться практически сразу после публичного дебюта. После обновления седан продержится на конвейере еще три года, после чего будет заменен новым поколением, которое будет построено на платформе В0 альянса Renault-Nissan.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta

Лифтбэк Lada Granta переедет в Тольятти

11 декабря 2017
Lada Granta

Lada Granta получит новую версию

15 ноября 2017
Lada Connect

Автомобили Lada в 2018 году получат дистанционное управление

14 ноября 2017
Lada Granta

Новое поколение Lada Granta построят на платформе Renault

01 ноября 2017

АвтоВАЗ расширяет географию продаж Lada Granta

03 августа 2016

Лифтбек Lada Granta отправится на европейские рынки

04 апреля 2016

 Новости Lada Granta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1 - сравнительный тест bmw x1 xdrive20i 2016 и mercedes-benz gla 250 2017. против правил Сравнительный тест
17 января 2018

Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1
"Против правил"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2018 обольститель
Тест драйв
15 января 2018

Hyundai Sonata
"Обольститель"
DFM AX7 - dongfeng ax7 2015 общий средний
Тест драйв
12 января 2018

DFM AX7
"Общий средний"
KIA Cerato - kia cerato 2016 как тонкая настройка изменила характер kia cerato
Тест драйв
09 января 2018

KIA Cerato
"Как тонкая настройка изменила характер KIA Cerato"

Написано новостей:

2 0 5 2 4