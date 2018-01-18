АвтоВАЗ приступил к тестам обновленного седана Lada Granta. Об этом говорят фотографии закамуфлированного прототипа, появившиеся в сети.

Судя по фотографии спереди у седана изменятся радиаторная решетка, бампер и светотехника: стилистически автомобиль сблизят с Lada Vesta. Сзади у седана изменится форма крышки багажника, которая выглядела гипертрофированной. Фотографии опубликованы в группе «Русский автомобиль» социальной сети Вконтакте.

В интерьере должна измениться архитектура передней панели. Кроме того Lada Granta первой из вазовских моделей должна получить систему дистанционного управления некоторыми функциями Lada Connect.

Ожидается, что премьера обновленного седана пройдет в конце августа этого года на Московском международном автосалоне. Продажи машины должны начаться практически сразу после публичного дебюта. После обновления седан продержится на конвейере еще три года, после чего будет заменен новым поколением, которое будет построено на платформе В0 альянса Renault-Nissan.