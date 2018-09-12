Гранту рано списали?

Слухи о скорой кончине Лада Гранта оказались преждевременными

По официальным сообщениям производителя слухи о скорой кончине Лада Гранта оказались не только преувеличенными, но и преждевременными. В концерне Автоваз отреагировали на появившуюся во всех профильных СМИ новость о том, что в планах руководства значится снятие модели с производства. Представители даже назвали эту новость вымыслом.

Действительно, успех продаж Vesta и X-Ray поставил целесообразность присутствия Гранты в линейке под вполне логичным вопросом. Однако, было несколько странно узнать о снятии с производства машины, которую только что представили в новой версии после рестайлинга. Старт продаж начался на следующий день, что тоже не всегда случается.

Обсуждая новость о грядущем уходе Гранты с конвейера, специалисты говорили, что такое вполне может случиться, но связывали возможность такого исхода с появлением на замену новой модели. Какой она будет или может быть пока никому неизвестно – в портфеле разрабатываемых концептов довольно много интересных путей для развития. Когда такая замена сможет быть доработана до серийного уровня – ещё один неизвестный фактор. Поэтому Гранта может присутствовать на сборке и большее количество лет. Сейчас она насчитывает 8-летнюю историю, в то время как Приора выпускалась 12 лет.