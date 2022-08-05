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5 авг 2022

Когда на рынке появится Lada Granta с подушками безопасности?

Когда на рынке появится Lada Granta с подушками безопасности?
Автор фото: фирма-производитель

Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках мероприятия в Ижевске, где презентовали электрическую модификацию Lada Largus, поделился информацией о том, когда «упрощенные» Granta вновь обзаведутся подушками безопасности

На удивление, топ-менеджер заявил, что ждать осталось совсем недолго – производство таких машин будет налажено до конца августа текущего года. Другое дело, что на «Грантах» по-прежнему не будет установлен блок антиблокировочной системы тормозов. Причина точно такая же, что недавно была выявлена на испытаниях «Ларгусов» - деталь от китайских поставщиков начинает некорректно работать.

По словам Соколова, сотрудники продолжают поиск поставщиков системы ABS, а также планируют локализовать производство этого компонента в следующем году. То есть и эта проблема оказывается преодолимой.

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