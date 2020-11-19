Lada Granta Drive Active с «роботом» сняли с продажи

АвтоВАЗ снял с продажи Lada Granta Drive Active с роботизированной коробкой передач, оставив только версию с «механикой», выяснила «Российская газета». Популярностью такая версия не пользовалась

«Драйверская» Granta отличается от стандартной по 28 пунктам, в числе которых более жесткая подвеска от Vesta Sport, спойлер на крышке багажника, аэродинамический обвес, кресла с развитой боковой поддержкой, руль с кожаной оплёткой и красной строчкой, приборная панель с красной подсветкой. Двигатель стандартный: 1,6-литровый агрегат мощностью 106 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента.

Данная версия – не единственная, которой Granta лишилась в последнее время. Ранее АвтоВАЗ уже исключил из списка исполнение Luxe с 87-сильным 8-клапанным двигателем в паре с механикой и Luxe Prestige с мотором на 106 сил и такой же коробкой передач.