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25 фев 2021

Lada Granta получит новый двигатель

Lada Granta получит новый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Строго говоря, серьезной новизны здесь нет. Просто известный всем восьмиклапанный мотор решили слегка модернизировать

Пожалуй, слово «слегка» здесь несколько неприменимо, так как комплекс работ с мотором был проведён большой. Судите сами, у двигателя полностью поменяли поршневую группу, коленвал и газораспределительный механизм. Что это дало? Существенного повышения мощности здесь ждать не стоит. Отдачу у движка повысили на три лошадиные силы, если сравнивать с предшественником (90 против 87). Зато, как заявляет производитель, большая часть крутящего момента уже доступна чуть ли не с холостых оборотов.

Не менее важным будет отметить, что модернизация движка упростила, в некотором роде, его сервисное обслуживание - регулировку клапанов теперь необходимо проводить после 90 тысяч километров пробега, тогда как предшественник требовал данную процедуру гораздо раньше. Осталось только  узнать, с какой трансмиссией будет предлагаться ноаый мотор. Будет ли доступна вариация с автоматом, как у предшественника?

При написании новости использовалась информация:
РБК

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