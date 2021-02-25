Lada Granta получит новый двигатель

Строго говоря, серьезной новизны здесь нет. Просто известный всем восьмиклапанный мотор решили слегка модернизировать

Пожалуй, слово «слегка» здесь несколько неприменимо, так как комплекс работ с мотором был проведён большой. Судите сами, у двигателя полностью поменяли поршневую группу, коленвал и газораспределительный механизм. Что это дало? Существенного повышения мощности здесь ждать не стоит. Отдачу у движка повысили на три лошадиные силы, если сравнивать с предшественником (90 против 87). Зато, как заявляет производитель, большая часть крутящего момента уже доступна чуть ли не с холостых оборотов.

Не менее важным будет отметить, что модернизация движка упростила, в некотором роде, его сервисное обслуживание - регулировку клапанов теперь необходимо проводить после 90 тысяч километров пробега, тогда как предшественник требовал данную процедуру гораздо раньше. Осталось только узнать, с какой трансмиссией будет предлагаться ноаый мотор. Будет ли доступна вариация с автоматом, как у предшественника?